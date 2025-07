Lo strappo in giunta Accordo col Ceparana L’assessore vota contro

La prima volta lo scorso dicembre, contro l’aumento della mensa scolastica, aveva provocato non pochi mal di pancia. La seconda, pochi giorni fa, rischia invece di generare un vero e proprio strappo. A Bolano animi tesi all’interno della squadra di governo del sindaco Paolo Adorni, dopo che l’assessore comunale ai servizi sociali, Elisa Scappazzoni, ha votato nuovamente contro a uno dei provvedimenti licenziati dalla giunta. Questa volta, terreno di scontro è stata la decisione del Comune di andare incontro al Ceparana Calcio, debitore nei confronti dell’ente di 12mila euro, ovvero dei canoni – mai pagati dal 2018 al 2024 – relativi alla gestione e all’utilizzo dell’ impianto sportivo intitolato a Cipriano Incerti, situato in localitĂ Giarizzo a Ceparana, perno dell’attivitĂ sportiva della societĂ rossonera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo strappo in giunta. Accordo col Ceparana. L’assessore vota contro

In questa notizia si parla di: strappo - giunta - ceparana - assessore

Strappo in Giunta con i socialisti, il resto della maggioranza fa quadrato attorno a Pomes - Riceviamo e pubblichiamo una nota dei gruppi politici Con Pomes, Consenso Civico, Insieme per Pomes, Movimento 5 Stelle,  Ostuni è Viva e Partito Democratico, che sostengono il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes.

Strappo in Giunta con i socialisti, per il sindaco "serve discontinuitĂ netta con il passato" - OSTUNI -Â Dopo ritiro delle deleghe ai tre ex esponenti della Giunta appartenenti al Partito Socialista Italiano - il vice Giuseppe Tanzarella, l'assessore al bilancio Antonio Zurlo e l'assessora ai Servizi Sociali Antonella Turco - avvenuto dieci giorni fa, e dopo il sostegno pubblico espresso.

L'assessora all'Urbanistica sullo strappo in Giunta: "Resistenze da una sola parte politica" - L'assessora all'Urbanistica del Comune di Ostuni, Francesca Pace interviene sulle recenti questioni politiche che hanno scosso la maggioranza.

Lo strappo in giunta. Accordo col Ceparana. L’assessore vota contro.

Lo strappo in giunta. Accordo col Ceparana. L’assessore vota contro - Nel mirino l’intesa con la società calcistica sul pagamento dei canoni pregressi. Lo riporta lanazione.it