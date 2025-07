Arese (Milano), 25 luglio 2025 – L’Estetista Cinica, al secolo Cristina Fogazzi, arriva a Il Centro di Arese con un nuovo store Veraab, marchio beauty made in Italy. Dopo le recenti aperture dei negozi a Padova, Bologna, Torino e Roma, la fondatrice del brand conosciuta sui social come l'Estetica Cinica con un milione di follower su Instragram, ha scelto uno dei centri commerciali più grandi d'Europa per il nuovo negozio di circa 70 mq. Si tratta del terzo store attivo Veralab nel capoluogo lombardo (gli altri due sono in via Guido D'Arezzo e all'interno della stazione Centrale), a testimonianza dell’importanza strategica della regione per il brand e della voglia di rafforzare il legame con la community locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo store VeraLab sbarca ad Arese con la sua founder Cristina Fogazzi