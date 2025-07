’Lo Sport fa Viaggiare’ Fantini Club il Forum Ospiti a confronto

Un grande appuntamento con importanti ospiti per un confronto tra sport, politiche territoriali e attrattivitĂ . Al centro del dibattito: lo sport come leva di sviluppo. Con il presidente del Coni, il presidente della Regione Emilia-Romagna, le leghe calcistiche e nomi noti della comunicazione sportiva, questo pomeriggio alle 18, il Fantini Club di Cervia ospita la nona edizione del Forum ’ Lo Sport fa Viaggiare ’, appuntamento di riferimento per chi si occupa di turismo, politiche sportive e sviluppo territoriale. Un evento che ogni anno richiama istituzioni, dirigenti sportivi e volti noti della comunicazione per ragionare sul ruolo crescente dello sport nel disegnare nuove geografie del turismo e dell’economia locale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Lo Sport fa Viaggiare’. Fantini Club, il Forum. Ospiti a confronto

In questa notizia si parla di: sport - viaggiare - fantini - club

Venerdì 25 luglio, alle 18,00, il Fantini Club di Cervia ospita la nona edizione del Forum Fantini Club Lo Sport fa Viaggiare, appuntamento di riferimento per chi si occupa di turismo, politiche sportive e sviluppo territoriale.Un evento che ogni anno richiama istit Vai su Facebook

presenta il forumLO SPORT FA VIAGGIARE Nona edizioneVenerdì 25 luglio 2025, ore 18:00 , Cervia Un confronto tra sport, politiche territoriali e attrattività ; ’Lo Sport fa Viaggiare’. Fantini Club, il Forum. Ospiti a confronto; Conferenza Stampa Giochi nella Città Giardino - Cervia Milano Marittima con Simona Ventura.

“Lo sport fa viaggiare”. Al Fantini Club forum su sport e sviluppo. Fra gli ospiti il sindaco Missiroli e il presidente de Pascale - Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia- Lo riporta ravennanotizie.it

On line torna ’Fantini live’ - Il Resto del Carlino - Dopo il successo della prima edizione di marzo e aprile, torna ’Fantini Club LIVE: Sport Turismo’, un nuovo format on line con il giornalista Lorenzo Dallari e tanti ospiti. Come scrive ilrestodelcarlino.it