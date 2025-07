Ci si rassegni alla realtĂ . E ci si compiaccia, anche se il tema è melanconico, di un governo piĂą realista dei precedenti. Nel Piano strategico nazionale per le aree interne si legge per la prima volta, riguardo i comuni piĂą piccoli e remoti, di “spopolamento irreversibile”. Apriti cielo! Un manipolo di intellettuali meridionali e non solo (tra cui Franco Arminio, Giuseppe Barbera, Tomaso Montanari, per citare autori di cui apprezzo i libri) ha firmato un appello contro il governo crudele. Ma è il mondo a essere crudele. Ci sono paesi condannati a morte dalla modernitĂ , lontani dal mare, lontani dalle cittĂ , lontani dalle autostrade, lontani da tutto e da cui tutti vogliono fuggire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Lo spopolamento delle aree interne è davvero irreversibile