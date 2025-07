Lo show dei cani bagnino Cleopatra e Goldy Dimostrazioni di salvataggio e prove pratiche nella spiaggia di Riccione

Una mattinata di grande coinvolgimento e partecipazione, quella andata in scena oggi, 25 luglio, sulla spiaggia di Riccione, dove si è svolto l’evento “Al mare in sicurezza”. Un susseguirsi di simulazioni di salvataggio in mare, interventi coordinati con moto d’acqua e mosconi, esercitazioni di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: salvataggio - spiaggia - riccione - show

Spiaggia libera di Cefalù, approvato il servizio di salvataggio - L’amministrazione comunale di Cefalù, con delibera di Giunta del 14 maggio 2025, ha approvato il progetto che prevede l’istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio nei tratti di spiaggia libera del lungomare G.

Piano di salvataggio, in spiaggia e in mare in totale sicurezza. “Ma tutti collaborino” - Grosseto, 24 giugno 2025 – Approvato da parte del Comune il Piano collettivo di salvataggio 2025, strumento che garantirà sicurezza, sorveglianza e gestione attenta delle spiagge.

Vigilanza e salvataggio in spiaggia, servizio rinviato di alcuni giorni - Rinviato di alcuni giorni, per la regolarizzazione di alcuni atti obbligatori per legge, l’inizio del servizio di vigilanza e salvataggio delle spiagge del litorale di Sciacca previsto inizialmente per oggi, martedì 1 luglio, come comunicato la scorsa settimana.

Lo show dei cani bagnino Cleopatra e Goldy. Dimostrazioni di salvataggio e prove pratiche nella spiaggia di Riccione; Salvataggi in mare a Riccione: show di Cleopatra e Goldy, i cani bagnino che conquistano la spiaggia insieme a bambini-baywatch, Sup e moto d’acqua; Il salvataggio, le cure, la liberazione all'alba: la tartaruga commuove la spiaggia.

Salvataggio, a Riccione le spettacolari esercitazioni: arruolati i “cani bagnino” (VIDEO) - Riccione, 25 luglio 2025 – Una mattinata di grande coinvolgimento e partecipazione quella andata in scena oggi sulla spiaggia di Riccione, dove si è svolto ... Secondo chiamamicitta.it

Il salvataggio, le cure, la liberazione all'alba: la tartaruga commuove la spiaggia - A Riccione un evento di alto valore dal punto di vista ambientale: la liberazione in mare di una tartaruga caretta caretta, che era stata curata dopo una cattura accidentale. Come scrive rainews.it