Lo sfogo del dirigente intervistato su SportItalia | Dopo il playout vinto davanti a 11mila spettatori era impensabile che finisse così Joe non si è più fatto vivo con noi L’ex ds Casella in tv | Tacopina ci deve quattro stipendi

A differenza di tanti altri protagonisti della Spal 2024-25, che in maniera più o meno colorita avevano espresso il proprio disappunto per la mancata iscrizione della squadra in serie C e quindi al fallimento sportivo del club di via Copparo, Alex Casella aveva preferito restare in silenzio. Il direttore sportivo, da molti considerato tra i principali responsabili della stagione da dimenticare dei biancazzurri, è tornato a farsi sentire davanti alle telecamere di Sportitalia puntando il dito sulla gestione surreale di Joe Tacopina. "Quello che è accaduto è l’epilogo più triste possibile per per noi che lavoravamo alla Spal che per tutta la piazza di Ferrara, una ferita che fatica a rimarginarsi – confessa il direttore sportivo Casella –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net