Lo sconvolgente scoop dell'Anm.

Separazione delle carriere? Scoop. L’Associazione nazionale magistrati, gran gente da concorso e di cervelli coi fiocchi, ha scovato e pubblica oggi una lettera del ‘94, di 31 anni fa, in cui il ministro Nordio, allora pm, si disse contrario alla separazione delle carriere. Perciò. Con le palle trafitte dall’orchite, si pubblica qui per un’altra volta, di certo l’ultima,  il pensiero forse giusto, forse sbagliato, comunque autentico, di Giovanni Falcone. 34 anni fa. Più di 31. Pensiero, tra parentesi, del quale negarono l’esistenza Piero Grasso e Giancarlo Caselli, a dirne due, ma, di seguito, tutti i magistrati il cui cognome iniziava per A, per B, per C, D, E, F, G, H, I, L, M, oppure per N ( esempio, Nordio), poi per O, P, Q, R, S, T, U, V e Z. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

