L’Amministratore unico di Amo, Andrea Bosi, oggi dal notaio per assumere tutte le deleghe ancora nelle mani del direttore generale Daniele Berselli. Questa mossa a sorpresa indica chiaramente l’avvio dell’auspicata e attesa ’ fase 2 ’ con i poteri e le procure dell’Agenzia per la Mobilità , reduce da uno scandalo senza precedenti a causa del ’ buco ’ di bilancio oltre 500mila euro, tutte nelle mani del nuovo amministrare unico. Quasi certo il braccio di ferro con il direttore Berselli che pare non volersi dimettere dal suo incarico in Amo, ma Bosi ha il sostegno dei soci e gli enti locali che premono per un nuovo direttore generale dopo l’estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo scandalo Amo . Bosi oggi dal notaio per assumere le deleghe di Berselli