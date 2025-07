Lo psicologo arriva nelle scuole lo annuncia Valditara Grassi ANPE | Mantenere distinzione tra pedagogisti e psicologi

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato che a partire da settembre prenderanno il via, in forma sperimentale, i presìdi psicologici territoriali destinati alle scuole. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Valditara propone raccomandazione UE e divieto smartphone per scuole primarie e secondarie - Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato oggi un’importante iniziativa durante l’incontro del Consiglio dell’Unione europea dedicato al tema dell’istruzione.

Dopo l’inchiesta di Fanpage, Valditara cambia le regole sulle certificazioni di lingue per insegnare nelle scuole - Dopo l'inchiesta di Fanpage.it 'La Cattiva scuola', che aveva raccontato il business dei titoli per gli aspiranti insegnanti, il ministro Valditara annuncia nuove regole per il rilascio delle certificazioni linguistiche.

Divieto utilizzo cellulare nelle scuole Ue: proposta di Giuseppe Valditara - Il 12 maggio formalizzerò la richiesta di raccomandazione per il divieto di utilizzo del cellulare almeno fino a 14 anni nelle scuole dei Paesi dell'Unione europea.

Psicologo a scuola, Valditara: “Pronti oltre 28 milioni di euro, presidi territoriali operativi in via sperimentale da settembre” Vai su X

Studenti e disagio, a settembre lo psicologo entra a scuola - Dalla collaborazione tra governo e Ordine degli Psicologi nasce un progetto che punta al benessere emotivo dei più giovani. Si legge su iodonna.it

Valditara annuncia il decreto per istituire lo psicologo nelle scuole: “Al via da settembre” - Il ministro dell'Istruzione ha annunciato durante il question time al Senato di star lavorando al decreto attuativo che dovrebbe introdurre lo psicologo ... Secondo fanpage.it