LIVE Universiadi 2025 risultati 25 luglio in DIRETTA | Simonetti vuole il bronzo nel judo Iervolino e Mancini più tardi nel beach volley

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.13 PALLANUOTO – E’ in corso la sfida di piazzamento per il 5-6° posto nel tabellone maschile fra Nuova Zelanda e Georgia. Al momento, mentre è in corso il primo quarto di gioco, ad essere in vantaggio sono i caucasici con lo score di 2-1. 18.10 JUDO – Mancano due incontri prima della discesa sul tatami di Erica Simonetti che, nei +78 kg al femminile, si giocherò uno dei due bronzi a disposizione fronteggiando la cinese Jia Chundi. 18.06 BEACH VOLLEY – Alle 19.30 torna sulla sabbia l’Italia con Riccardo Iervolino e Filippo Mancini, che nella semifinale maschile se la vedranno contro i tedeschi HusterJust. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Simonetti vuole il bronzo nel judo, Iervolino e Mancini più tardi nel beach volley

Universiadi, da Napoli l’assalto alle medaglie del judo - RaiNews - Universiadi, da Napoli l’assalto alle medaglie del judo Si intensifica la preparazione degli atleti azzurri impegnati sul tatami della competizione iridata studentesca che si svolgerà in Germania. rainews.it scrive