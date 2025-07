LIVE Universiadi 2025 risultati 25 luglio in DIRETTA | Simonetti vuole il bronzo nel judo Carraro brillante nei 100 ostacoli! Iervolino Mancini più tardi nel beach volley

18.41 ATLETICA – Strabiliante Elena Carraro! L'azzurra vince la semifinale 1 dei 100 ostacoli, con il tempo di 12.87, e si prende in automatico la qualificazione alla finale per le medaglie. 18.40 ATLETICA – Sta per partire la serie di semifinale con Elena Carraro nei 100 ostacoli. 18.37 ATLETICA – Enrico Montanari è impegnato nel Gruppo A di qualificazione alla finale del salto triplo maschile. L'azzurro dopo due salti però non ha ancora trovato misura, visti i due "nulli" che ha messo a referto. 18.33 ATLETICA – Pochi minuti prima della partenza delle tre semifinali dei 100 ostacoli femminili.

Universiadi: Muraro (400 ostacoli) e Lando (alto) in finale - Dalla sessione mattutina del day 3 delle Universiadi di Bochum (Germania) arriva il successo in semifinale sui 400 ostacoli per Alice Muraro (Aeronautica): la vicentina, campionessa in carica, chiude ...