LIVE Universiadi 2025 risultati 25 luglio in DIRETTA | Mandriota in gara nella ginnastica Frattini out nel giavellotto Tra poco Carraro nei 100 ostacoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.25 GINNASTICA ARTISTICA – In corso la prima parte della quarta e ultima rotazione della finale all around, vedremo Veronica Mandriota all’inizio della seconda parte. 21.22 ATLETICA – Mancano meno di 20 minuti ai 100 ostacoli con Elena Carraro. 21.18 ATLETICA – Nel giavellotto, dove Frattini ha chiuso 11°, sempre in testa Wieland dopo la quarta serie di lanci. 21.15 GINNASTICA ARTISTICA – Iniziata da poco la quarta rotazione. 21.12 GINNASTICA ARTISTICA – Per l’italiana l’ultima rotazione sarà quella dedicata al volteggio. 21.09 GINNASTICA ARTISTICA – Veronica Mandriota 15a al termine della terza rotazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Mandriota in gara nella ginnastica, Frattini out nel giavellotto. Tra poco Carraro nei 100 ostacoli

