LIVE Universiadi 2025 risultati 25 luglio in DIRETTA | la Germania sfida l’Italia in semifinale di beach volley! Frattini cerca una medaglia nel lancio del giavellotto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56 BASKET – Iniziano gli ultimi quarti delle finaline per la classifica in vista delle finali per il bronzo e per l’oro di sta sera: Giappone dominante contro il Portogallo, vince 60-40; anche la Germania resta avanti sulla Lituania per 53-40; il Cile resiste alla Romania e mantiene il vantaggio per 59-53! 15.51 GINNASTICA ARTISTICA – Meravigliosa doppietta per il Giappone nella finale All-Around maschile con Daiki Hashimoto e Shohei Kawakami che regalano alla loro nazione rispettivamente la medaglia d’oro e d’argento, con il canadese William Emard che completa il podo e vince la medaglia di bronzo! Alle 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: la Germania sfida l’Italia in semifinale di beach volley! Frattini cerca una medaglia nel lancio del giavellotto!

In questa notizia si parla di: diretta - germania - universiadi - risultati

LIVE Italia-Germania 3-1, Amichevole volley femminile in DIRETTA: le azzurre partono col piede giusto! Bene muro e attacco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ezeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! L’Italia debutta con un successo di sostanza contro la Germania! 24-21 Errore al servizio Germania 23-21 La pipe di Alsmeier 23-20 Giovannini! La diagonale stretta da zona 4 22-20 Vincente Frosini in mezzo al muro da zona 2 21-20 Primo tempo Weitzel 21-19 Palleggio in rete di Alsmeier al termine di una azione rocambolesca 20-19 Vicente tra muro e rete Frosini da zona 2 19-19 Out Omoruyi da zona 4 19-18 Cambi di seconda intenzione 18-18 Primo tempo di Weitzel 18-17 Errore al servizio Germania 17-17 Out Frosini da seconda linea 17-16 Mano out Cekulaev in primo tempo 17-15 Out il muro di Alsmeier sul contrasto a rete 16-15 Errore al servizio Italia 16-14 Diagonale stretta di Giovannini da zona 4 15-14 Out la diagonale di Giovannini da zona 4 15-13 Errore al servizio Italia 15-12 Mano out Frosini da zona 2 14-12 Mano out Giovannini da zona 4 13-12 Mano out Tabakucs da zona 4 13-11 In rete il primo tempo di Weitzel 12-11 Parallela di Omoruyi da zona 4 11-11 Primo tempo Weitzel 11-10 Errore al servizio Italia 11-9 Primo tempo dietro Squarcini 10-9 Mano out Alsmeier da zona 4 10-8 Parallela di Frosini da seconda linea 9-8 Errore al servizio Italia 9-7 Invasione Germania 8-7 Out Giovannini da zona 4 8-6 Muroooooooooooooooooo Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 7-6 Diagonale di Giovannini da zona 4 6-6 Ancora in rete la fast di Cekulaev 5-6 Out la fast di Cekulaev 3-6 Vincente Hanle da seconda linea ma non certo perfetta la difesa azzurra 3-5 Muro Cekulaev 3-4 Errore al servizio Italia 3-3 Muroooooooooooooooooo Giovanniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-3 Tocco vincente di Frosini da zona 2 1-3 Muro Cekulaev 1-2 Ace Weitzel 1-1 Primo tempo Weitzel 1-0 Frosini senza rincorsa vincente da zona 2 25-17 Murooooooooooooooooooo Frosiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii L’Italia è tornata padrona del campo in questo terzo set! 24-17 Errore Alsmeier in diagonale da zona 4 23-17 Vincente da seconda linea Frosini 22-17 Sulle mani del muro Tabakucs da zona 4 22-16 Muroooooooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 21-16 Il pallonetto di Omoruyi da zona 4 20-16 Murooooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 19-16 Mano out Omoruyi da zona 4 18-16 Muro Cekulaev 18-15 Errore al servizio Italia 18-14 Mano out Giovannini da zona 4 17-14 Errore al servizio Italia 17-13 Invasione aerea di Khon 16-13 Murooooooooooooooooooo Giovanniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 15-13 Primo tempo Munarini 14-13 Ace Alsmeier 14-12 Primo tempo Weitzel, disattenta la difesa azzurra 14-11 Primo tempo Munarini 13-11 Mano out Frosini da zona 2 12-11 Ace Kohn 12-9 Errore al servizio Italia 12-8 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 11-8 Vincente Omoruyi da zona 4 10-8 Out Frosini da seconda linea 10-7 Out la diagonale di Alsmeier da zona 4 9-7 Cambi vincente di seconda intenzione 8-6 Out Tabakucs da zona 4 7-6 Murooooooooooooooooo Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 6-5 Diagonale di Omoruyi da zona 4 5-5 Errore Omoruyi 3-5 Fallo della Germania 2-5 Ace Hanle 2-4 Primo tempo Cekulaev 2-3 Muroooooooooooooooooooooooooooo 1-3 Parallela di Frosini da seconda linea 0-3 Diagonale di Hanle da zona 4 0-2 Ace Alsmeier 20-25 Primo tempo di Cekulaev a chiudere un secondo set che ha visto la reazione delle tedesche guidate da Weitzel e Alsmeier: 1-1 20-24 Errore al servizio Germania 19-24 Errore al servizio Italia 19-23 Errore al servizio Germania 18-23 Muro di Hanle 18-22 Primo tempo Weitzel, implacabile 18-21 Invasione Germania 17-21 Il primo tempo di Weitzel chiude un’altra azione lunga e spettacolare! 17-20 Ancora la diagonale stretta di Alsmeier 17-19 Muroooooooooooooooooo Maluaaaaaaaaaaaaaaaaaal 16-19 Errore al servizio Germania 15-19 Palla spinta da zona 4 15-18 Diagonale stretta di Alsmeier da zona 4 15-17 Palla spinta di Omoruyi da zona 4 14-17 Errore al servizio Italia 14-16 Muroooooooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 13-16 Errore al servizio Germania 12-16 Muro di Alsmeier 12-15 Errore al servizio Italia 12-14 Errore al servizio Germania 11-14 Mano out Tabakucs da zona 4 11-13 Tocco vincente di Malual da zona 2 10-13 Vincente Hanle da zona 2 10-12 Vincente Omoruyi sulle mani del muro da zona 4 9-12 Primo tempo appena accennato di Weitzel 9-11 Muroooooooooooooooooooo Sartoriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 8-11 Parallela vincente di Omoruyi da zona 4 7-11 Out Sartori in primo tempo al termine di un’azione lunghissima 7-10 Out Malual da seconda linea 7-9 Parallela vincente di Alsmeier da zona 4 7-8 Muroooooooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 6-8 Out il primo tempo di Alsmeier 5-8 Errore al servizio Germania 4-8 Diagonale stretta di Alsmeier da zona 4 4-7 Vincente Cekulaev da zona 2 4-6 Cambi vincente di seconda intenzione 3-6 Ace Tabakucs 3-5 Errore al servizio Italia 3-4 Muroooooooooooooooo Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-4 Muro Cekulaev 2-3 Ace Weske 2-2 Primo tempo Weitzel 2-1 Muroooooooooooooooooo Maluaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal 1-1 Parallela di Giovannini da zona 4 0-1 Primo tempo Weitzel 25-18 Frosiniiiiiiiiiiiii! Mano out della nuova entrata (assieme a Eze) e l’Italia si aggiudica il primo set senza troppi patemi: 1-0 24-18 Mano out Omoruyi da zona 4 23-18 Primo tempo Munarini 22-18 Errore al servizio Italia 22-17 Errore al servizio Germania 21-17 Primo tempo Weitzel 21-16 Errore al servizio Germania 20-16 La slash di Weske 20-15 Vincente Malual da zona 2 19-15 Pallonetto di Alsmeier da zona 4 19-14 Primo tempo Weitzel 19-13 Palla spinta sulle mani del muro di Malual da zona 2 18-13 Parallela vincente di Alsmeier da zona 4 18-12 Diagonale stretta di Omoruyi da zona 4 17-12 Vincente Omoruyi da zona 4 sulle mani del muro 16-12 Pallonetto vincente di Tabacuks da zona 4 16-11 Primo tempo Munarini 15-11 Sulle mani del muro l’attacco di Tabacuks da zona 4 15-10 Malual vincente da seconda linea 14-10 Murooooooooooooooooooo Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 13-10 Errore Germania 12-10 Vincente Giovannini da zona 4 11-10 Muro di Cekulaev su Giovannini 11-9 Primo tempo di Weitzel a chiudere un’azione lunghissima e spettacolare! 11-8 Mano out di Giovannini da zona 4 10-8 La parallela di Weshke da zona 2 10-7 Errore al servizio Germania 9-7 Primo tempo Weitzel 9-6 Mano out Alsmeier da zona 4 9-5 Vincente Malual da zona 2 8-5 Khon vince il contrasto a rete 8-4 Out l’attacco di Weske molto staccata da rete 7-4 La fast di Cekulaev 7-3 Diagonale Omoruyi da zona 4 6-3 Primo tempo Cekulaev 6-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Giovanniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 5-2 Muroooooooooooooo Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 4-2 Errore al servizio Italia 4-1 Primo tempo Munarini 3-1 Mano out Malual da zona 2 2-1 Malual perde il contrasto a rete 2-0 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Sartoriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1-0 La slash di Giovannini 20.

LIVE Italia-Germania 2-1, Amichevole volley femminile in DIRETTA: grande equilibrio nel quarto set, 11-11 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-14 Diagonale stretta di Giovannini da zona 4 15-14 Out la diagonale di Giovannini da zona 4 15-13 Errore al servizio Italia 15-12 Mano out Frosini da zona 2 14-12 Mano out Giovannini da zona 4 13-12 Mano out Tabakucs da zona 4 13-11 In rete il primo tempo di Weitzel 12-11 Parallela di Omoruyi da zona 4 11-11 Primo tempo Weitzel 11-10 Errore al servizio Italia 11-9 Primo tempo dietro Squarcini 10-9 Mano out Alsmeier da zona 4 10-8 Parallela di Frosini da seconda linea 9-8 Errore al servizio Italia 9-7 Invasione Germania 8-7 Out Giovannini da zona 4 8-6 Muroooooooooooooooooo Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 7-6 Diagonale di Giovannini da zona 4 6-6 Ancora in rete la fast di Cekulaev 5-6 Out la fast di Cekulaev 3-6 Vincente Hanle da seconda linea ma non certo perfetta la difesa azzurra 3-5 Muro Cekulaev 3-4 Errore al servizio Italia 3-3 Muroooooooooooooooooo Giovanniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-3 Tocco vincente di Frosini da zona 2 1-3 Muro Cekulaev 1-2 Ace Weitzel 1-1 Primo tempo Weitzel 1-0 Frosini senza rincorsa vincente da zona 2 25-17 Murooooooooooooooooooo Frosiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii L’Italia è tornata padrona del campo in questo terzo set! 24-17 Errore Alsmeier in diagonale da zona 4 23-17 Vincente da seconda linea Frosini 22-17 Sulle mani del muro Tabakucs da zona 4 22-16 Muroooooooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 21-16 Il pallonetto di Omoruyi da zona 4 20-16 Murooooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 19-16 Mano out Omoruyi da zona 4 18-16 Muro Cekulaev 18-15 Errore al servizio Italia 18-14 Mano out Giovannini da zona 4 17-14 Errore al servizio Italia 17-13 Invasione aerea di Khon 16-13 Murooooooooooooooooooo Giovanniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 15-13 Primo tempo Munarini 14-13 Ace Alsmeier 14-12 Primo tempo Weitzel, disattenta la difesa azzurra 14-11 Primo tempo Munarini 13-11 Mano out Frosini da zona 2 12-11 Ace Kohn 12-9 Errore al servizio Italia 12-8 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 11-8 Vincente Omoruyi da zona 4 10-8 Out Frosini da seconda linea 10-7 Out la diagonale di Alsmeier da zona 4 9-7 Cambi vincente di seconda intenzione 8-6 Out Tabakucs da zona 4 7-6 Murooooooooooooooooo Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 6-5 Diagonale di Omoruyi da zona 4 5-5 Errore Omoruyi 3-5 Fallo della Germania 2-5 Ace Hanle 2-4 Primo tempo Cekulaev 2-3 Muroooooooooooooooooooooooooooo 1-3 Parallela di Frosini da seconda linea 0-3 Diagonale di Hanle da zona 4 0-2 Ace Alsmeier 20-25 Primo tempo di Cekulaev a chiudere un secondo set che ha visto la reazione delle tedesche guidate da Weitzel e Alsmeier: 1-1 20-24 Errore al servizio Germania 19-24 Errore al servizio Italia 19-23 Errore al servizio Germania 18-23 Muro di Hanle 18-22 Primo tempo Weitzel, implacabile 18-21 Invasione Germania 17-21 Il primo tempo di Weitzel chiude un’altra azione lunga e spettacolare! 17-20 Ancora la diagonale stretta di Alsmeier 17-19 Muroooooooooooooooooo Maluaaaaaaaaaaaaaaaaaal 16-19 Errore al servizio Germania 15-19 Palla spinta da zona 4 15-18 Diagonale stretta di Alsmeier da zona 4 15-17 Palla spinta di Omoruyi da zona 4 14-17 Errore al servizio Italia 14-16 Muroooooooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 13-16 Errore al servizio Germania 12-16 Muro di Alsmeier 12-15 Errore al servizio Italia 12-14 Errore al servizio Germania 11-14 Mano out Tabakucs da zona 4 11-13 Tocco vincente di Malual da zona 2 10-13 Vincente Hanle da zona 2 10-12 Vincente Omoruyi sulle mani del muro da zona 4 9-12 Primo tempo appena accennato di Weitzel 9-11 Muroooooooooooooooooooo Sartoriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 8-11 Parallela vincente di Omoruyi da zona 4 7-11 Out Sartori in primo tempo al termine di un’azione lunghissima 7-10 Out Malual da seconda linea 7-9 Parallela vincente di Alsmeier da zona 4 7-8 Muroooooooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 6-8 Out il primo tempo di Alsmeier 5-8 Errore al servizio Germania 4-8 Diagonale stretta di Alsmeier da zona 4 4-7 Vincente Cekulaev da zona 2 4-6 Cambi vincente di seconda intenzione 3-6 Ace Tabakucs 3-5 Errore al servizio Italia 3-4 Muroooooooooooooooo Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-4 Muro Cekulaev 2-3 Ace Weske 2-2 Primo tempo Weitzel 2-1 Muroooooooooooooooooo Maluaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal 1-1 Parallela di Giovannini da zona 4 0-1 Primo tempo Weitzel 25-18 Frosiniiiiiiiiiiiii! Mano out della nuova entrata (assieme a Eze) e l’Italia si aggiudica il primo set senza troppi patemi: 1-0 24-18 Mano out Omoruyi da zona 4 23-18 Primo tempo Munarini 22-18 Errore al servizio Italia 22-17 Errore al servizio Germania 21-17 Primo tempo Weitzel 21-16 Errore al servizio Germania 20-16 La slash di Weske 20-15 Vincente Malual da zona 2 19-15 Pallonetto di Alsmeier da zona 4 19-14 Primo tempo Weitzel 19-13 Palla spinta sulle mani del muro di Malual da zona 2 18-13 Parallela vincente di Alsmeier da zona 4 18-12 Diagonale stretta di Omoruyi da zona 4 17-12 Vincente Omoruyi da zona 4 sulle mani del muro 16-12 Pallonetto vincente di Tabacuks da zona 4 16-11 Primo tempo Munarini 15-11 Sulle mani del muro l’attacco di Tabacuks da zona 4 15-10 Malual vincente da seconda linea 14-10 Murooooooooooooooooooo Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 13-10 Errore Germania 12-10 Vincente Giovannini da zona 4 11-10 Muro di Cekulaev su Giovannini 11-9 Primo tempo di Weitzel a chiudere un’azione lunghissima e spettacolare! 11-8 Mano out di Giovannini da zona 4 10-8 La parallela di Weshke da zona 2 10-7 Errore al servizio Germania 9-7 Primo tempo Weitzel 9-6 Mano out Alsmeier da zona 4 9-5 Vincente Malual da zona 2 8-5 Khon vince il contrasto a rete 8-4 Out l’attacco di Weske molto staccata da rete 7-4 La fast di Cekulaev 7-3 Diagonale Omoruyi da zona 4 6-3 Primo tempo Cekulaev 6-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Giovanniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 5-2 Muroooooooooooooo Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 4-2 Errore al servizio Italia 4-1 Primo tempo Munarini 3-1 Mano out Malual da zona 2 2-1 Malual perde il contrasto a rete 2-0 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Sartoriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1-0 La slash di Giovannini 20.

LIVE Italia-Germania 2-1, Amichevole volley femminile in DIRETTA: le azzurre tornano padrone del campo nel terzo set, 25-17 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Vincente Hanle da seconda linea ma non certo perfetta la difesa azzurra 3-5 Muro Cekulaev 3-4 Errore al servizio Italia 3-3 Muroooooooooooooooooo Giovanniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-3 Tocco vincente di Frosini da zona 2 1-3 Muro Cekulaev 1-2 Ace Weitzel 1-1 Primo tempo Weitzel 1-0 Frosini senza rincorsa vincente da zona 2 25-17 Murooooooooooooooooooo Frosiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii L’Italia è tornata padrona del campo in questo terzo set! 24-17 Errore Alsmeier in diagonale da zona 4 23-17 Vincente da seconda linea Frosini 22-17 Sulle mani del muro Tabakucs da zona 4 22-16 Muroooooooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 21-16 Il pallonetto di Omoruyi da zona 4 20-16 Murooooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 19-16 Mano out Omoruyi da zona 4 18-16 Muro Cekulaev 18-15 Errore al servizio Italia 18-14 Mano out Giovannini da zona 4 17-14 Errore al servizio Italia 17-13 Invasione aerea di Khon 16-13 Murooooooooooooooooooo Giovanniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 15-13 Primo tempo Munarini 14-13 Ace Alsmeier 14-12 Primo tempo Weitzel, disattenta la difesa azzurra 14-11 Primo tempo Munarini 13-11 Mano out Frosini da zona 2 12-11 Ace Kohn 12-9 Errore al servizio Italia 12-8 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 11-8 Vincente Omoruyi da zona 4 10-8 Out Frosini da seconda linea 10-7 Out la diagonale di Alsmeier da zona 4 9-7 Cambi vincente di seconda intenzione 8-6 Out Tabakucs da zona 4 7-6 Murooooooooooooooooo Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 6-5 Diagonale di Omoruyi da zona 4 5-5 Errore Omoruyi 3-5 Fallo della Germania 2-5 Ace Hanle 2-4 Primo tempo Cekulaev 2-3 Muroooooooooooooooooooooooooooo 1-3 Parallela di Frosini da seconda linea 0-3 Diagonale di Hanle da zona 4 0-2 Ace Alsmeier 20-25 Primo tempo di Cekulaev a chiudere un secondo set che ha visto la reazione delle tedesche guidate da Weitzel e Alsmeier: 1-1 20-24 Errore al servizio Germania 19-24 Errore al servizio Italia 19-23 Errore al servizio Germania 18-23 Muro di Hanle 18-22 Primo tempo Weitzel, implacabile 18-21 Invasione Germania 17-21 Il primo tempo di Weitzel chiude un’altra azione lunga e spettacolare! 17-20 Ancora la diagonale stretta di Alsmeier 17-19 Muroooooooooooooooooo Maluaaaaaaaaaaaaaaaaaal 16-19 Errore al servizio Germania 15-19 Palla spinta da zona 4 15-18 Diagonale stretta di Alsmeier da zona 4 15-17 Palla spinta di Omoruyi da zona 4 14-17 Errore al servizio Italia 14-16 Muroooooooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 13-16 Errore al servizio Germania 12-16 Muro di Alsmeier 12-15 Errore al servizio Italia 12-14 Errore al servizio Germania 11-14 Mano out Tabakucs da zona 4 11-13 Tocco vincente di Malual da zona 2 10-13 Vincente Hanle da zona 2 10-12 Vincente Omoruyi sulle mani del muro da zona 4 9-12 Primo tempo appena accennato di Weitzel 9-11 Muroooooooooooooooooooo Sartoriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 8-11 Parallela vincente di Omoruyi da zona 4 7-11 Out Sartori in primo tempo al termine di un’azione lunghissima 7-10 Out Malual da seconda linea 7-9 Parallela vincente di Alsmeier da zona 4 7-8 Muroooooooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 6-8 Out il primo tempo di Alsmeier 5-8 Errore al servizio Germania 4-8 Diagonale stretta di Alsmeier da zona 4 4-7 Vincente Cekulaev da zona 2 4-6 Cambi vincente di seconda intenzione 3-6 Ace Tabakucs 3-5 Errore al servizio Italia 3-4 Muroooooooooooooooo Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-4 Muro Cekulaev 2-3 Ace Weske 2-2 Primo tempo Weitzel 2-1 Muroooooooooooooooooo Maluaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal 1-1 Parallela di Giovannini da zona 4 0-1 Primo tempo Weitzel 25-18 Frosiniiiiiiiiiiiii! Mano out della nuova entrata (assieme a Eze) e l’Italia si aggiudica il primo set senza troppi patemi: 1-0 24-18 Mano out Omoruyi da zona 4 23-18 Primo tempo Munarini 22-18 Errore al servizio Italia 22-17 Errore al servizio Germania 21-17 Primo tempo Weitzel 21-16 Errore al servizio Germania 20-16 La slash di Weske 20-15 Vincente Malual da zona 2 19-15 Pallonetto di Alsmeier da zona 4 19-14 Primo tempo Weitzel 19-13 Palla spinta sulle mani del muro di Malual da zona 2 18-13 Parallela vincente di Alsmeier da zona 4 18-12 Diagonale stretta di Omoruyi da zona 4 17-12 Vincente Omoruyi da zona 4 sulle mani del muro 16-12 Pallonetto vincente di Tabacuks da zona 4 16-11 Primo tempo Munarini 15-11 Sulle mani del muro l’attacco di Tabacuks da zona 4 15-10 Malual vincente da seconda linea 14-10 Murooooooooooooooooooo Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 13-10 Errore Germania 12-10 Vincente Giovannini da zona 4 11-10 Muro di Cekulaev su Giovannini 11-9 Primo tempo di Weitzel a chiudere un’azione lunghissima e spettacolare! 11-8 Mano out di Giovannini da zona 4 10-8 La parallela di Weshke da zona 2 10-7 Errore al servizio Germania 9-7 Primo tempo Weitzel 9-6 Mano out Alsmeier da zona 4 9-5 Vincente Malual da zona 2 8-5 Khon vince il contrasto a rete 8-4 Out l’attacco di Weske molto staccata da rete 7-4 La fast di Cekulaev 7-3 Diagonale Omoruyi da zona 4 6-3 Primo tempo Cekulaev 6-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Giovanniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 5-2 Muroooooooooooooo Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 4-2 Errore al servizio Italia 4-1 Primo tempo Munarini 3-1 Mano out Malual da zona 2 2-1 Malual perde il contrasto a rete 2-0 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Sartoriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1-0 La slash di Giovannini 20.

CON LA TESTA. CON IL CUORE È la giornata decisiva agli Europei a squadre di Madrid. Tutti con gli azzurri! DIRETTA TV su RaiSport dalle 17.45 #atleticaitaliana Vai su Facebook

LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: bene gli azzurri nel canottaggio, Olivieri in finale con l’asta; Universiadi 2025 oggi: Risultati di tutte le gare in diretta; LIVE Universiadi 2025, risultati 21 luglio in DIRETTA: fiorettiste d’argento, spadisti di bronzo! Ottimi segnali dalla pallavolo.

Universiadi: Asia Tavernini e Matteo Oliveri in finale - BOCHUM – primo aggiornamento dalla quinta giornata delle Universiadi che si stanno tenendo a Bochum, in Germania. Scrive msn.com

Universiadi: Carraro vicina al PB sui 100hs, Frattini in finale nel giavellotto - BOCHUM – primo aggiornamento dalla quarta giornata delle Universiadi che si stanno tenendo a Bochum, in Germania. Segnala msn.com