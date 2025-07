LIVE Universiadi 2025 risultati 25 luglio in DIRETTA | Iervolino Mancini al terzo set nel beach volley c’è Frattini nel giavellotto Mandriota nell’all around della ginnastica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 BEACH VOLLEY – 12-9 per HusterJust, che hanno nuovamente preso il largo su IervolinoMancini. Margine ancora più ridotto in questa fattispecie. 20.29 ATLETICA – Primo lancio valido per Giovanni Frattini, ma questo, che è il suo secondo tentativo, è lontano dal meglio: 69.97, è al momento l’ultima misura tra quelle dei finalisti. 20.27 BEACH VOLLEY – Si avvicinano IervolinoMancini! 9-8 HusterJust. 20.24 BEACH VOLLEY – Sempre meno margine per IervolinoMancini nel terzo set: 9-5 HusterJust. 20.22 GINNASTICA ARTISTICA – Vi dovevamo il piazzamento di Veronica Mandriota dopo la seconda rotazione, per lei quella alla trave: è al 17° posto su 18 con 23. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Iervolino/Mancini al terzo set nel beach volley, c’è Frattini nel giavellotto. Mandriota nell’all around della ginnastica

In questa notizia si parla di: diretta - iervolino - mancini - beach

LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: Iervolino/Mancini nei quarti del beach volley! Attesa per pallavolo e pallanuoto maschile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.49: PALLANUOTO – Germania-Nuova Zelanda 4-3 al terzo quarto 16.

LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Simonetti vuole il bronzo nel judo, Iervolino e Mancini più tardi nel beach volley - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.13 PALLANUOTO – E’ in corso la sfida di piazzamento per il 5-6° posto nel tabellone maschile fra Nuova Zelanda e Georgia.

LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Simonetti vuole il bronzo nel judo. Carraro brillante nei 100 ostacoli! Iervolino/Mancini più tardi nel beach volley - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.41 ATLETICA – Strabiliante Elena Carraro! L’azzurra vince la semifinale 1 dei 100 ostacoli, con il tempo di 12.

LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Carraro brillante nei 100 ostacoli! Mandriota nella ginnastica, Iervolino/Mancini nel beach volley, Simonetti ko nel judo; LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: pioggia di ori nell’atletica! Muraro, Coiro e Fontana da impazzire!; LIVE Universiadi 2025, risultati 22 luglio in DIRETTA: l’Italia chiude la giornata con 3 ori e 5 medaglie! Splendidi trionfi da nuoto e scherma.