LIVE Universiadi 2025 risultati 25 luglio in DIRETTA | Germania-Italia in semifinale di beach volley! Corazza in semifinale nel canottaggio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.18 PALLANUOTO – Iniziata la finalina per il settimo o ottavo posto maschile tra Cile e Corea del Sud, con i primi subito in vantaggio 1-0! 16.15 BASKET – Il Giappone vince contro il Portogallo per 71-47 e raggiunge il quinto posto nella classifica finale, mentre i lusitani si accontentano della sesta posizione. 16.13 ARCO – La Turchia porta a casa la medagli di bronzo nel Recurve a squadre maschile, imponendosi su Tapei con un secco 6-0! Tra pochi minuti inizierĂ anche la finale per l’oro, con la Corea del Sud che sfiderĂ il Giappone! 16.09. CANOTTAGGIO – La nostra Ilaria Corazza conquista l’accesso alle semifinali, con il terzo tempo del suo quarto di finale: la semifinale dell’azzurra ci sarĂ domani, 26 luglio alle 8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Germania-Italia in semifinale di beach volley! Corazza in semifinale nel canottaggio!

In questa notizia si parla di: semifinale - diretta - universiadi - risultati

LIVE Musetti-Zverev 7-6 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il toscano incanta e fa sognare al Foro Italico. Semifinale con Alcaraz - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:39 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Zverev.

Inter Barcellona, la diretta della semifinale: Lautaro porta in vantaggio i nerazzurri - Inter e Barcellona si affrontano a San Siro dopo lo spettacolare 3 a 3 dell’andata per stabilire chi tra le due sarà la prima finalista della Champions League 2024/2025.

Eurovision 2025, le prove della seconda semifinale: ecco cosa vedrete nella diretta tv - Basilea, 15 maggio 2025 - Come ricorderà pure la conduttrice Hazel Brugger nel corso della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, in diretta domani su RaiDue con la conduzione di Gabriele Corsi e BigMama, per gran parte dei protagonisti l’esibizione davanti alle telecamere dell’Eurovisione resta la più grande performance della propria vita.

Buongiorno Nuotatori, di seguito tutto quello che c'è da sapere per seguire (anche in diretta streaming) i **Campionati Italiani Assoluti Estivi di Nuoto Paralimpico** il **5 e 6 Luglio a Napoli** presso la Piscina Scandone. L'importante evento, riconosciuto dal W Vai su Facebook

LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Germania-Italia in semifinale di beach volley! Corazza in semifinale nel canottaggio!; LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: pioggia di ori nell’atletica! Muraro, Coiro e Fontana da impazzire!; LIVE Universiadi 2025, risultati 23 luglio in DIRETTA: tre bronzi dall’atletica, bene gli azzurri del nuoto.

Universiadi: l’Italia tre volte d’oro - È in corso a Bochum (Germania) la quarta giornata delle Universiadi. Lo riporta fidal.it

Universiadi: Coiro oro e ancora sotto i 2! Fontana-Kaddari in finale, Lando sesto - BOCHUM – nuovo aggiornamento dalla quarta giornata delle Universiadi che si stanno tenendo a Bochum, in Germania. Riporta msn.com