LIVE Universiadi 2025 risultati 25 luglio in DIRETTA | Frattini e Maniscalco nell’atletica Mandriota nella ginnastica Iervolino Mancini perdono nel beach volley

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.48 ATLETICA – Tommaso Maniscalco si qualifica per la semifinale degli 800 metri! Arriva terzo in batteria con 1’49?25, una batteria molto lottata e con tempi molto molto vicini tra i primi cinque, che poi sono quelli che si qualificano (4+ripescaggio). 20.45 ATLETICA – Frattini non migliora ed è sempre 11° dopo tre lanci, il terzo a 62.27. Leader lo svizzero Simon Wieland con lo stagionale a 79.33. 20.42 GINNASTICA ARTISTICA – In corso la terza rotazione della finale all around. Al momento è prima la giapponese Shoko Miyata con un complessivo 40.666. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Frattini e Maniscalco nell’atletica, Mandriota nella ginnastica. Iervolino/Mancini perdono nel beach volley

Universiadi Estive 2025 in Germania: programma, orari delle gare, i convocati dell'Italia e dove vedere in diretta streaming; Enterprise Meeting: Sibilio debutta con 45.82 sui 400 (VIDEO).