LIVE Universiadi 2025 risultati 25 luglio in DIRETTA | Frattini ci prova nel giavellotto Mandriota nella ginnastica Iervolino Mancini perdono nel beach volley

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.03 ATLETICA – Cominciata la quarta serie del lancio del giavellotto. Nella quale non vedremo, proprio perchĂ© sono solo i migliori otto proseguire, Giovanni Frattini. 21.00 GINNASTICA ARTISTICA – Miyata-Shin-Serber, Giappone-Corea del Sud-Francia: questo ad ora il podio dell’all around femminile. Mandriota al 12° posto temporaneo, ancora tre ginnaste alla fine della terza rotazione. 20.56 ATLETICA – Podio attuale a metĂ finale del lancio del giavellotto maschile (tre tentativi su sei): Wieland (Svizzera) con 79.33, Thumm (Germania) con 77.91, Sullivan (Australia) con 74. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Frattini ci prova nel giavellotto, Mandriota nella ginnastica. Iervolino/Mancini perdono nel beach volley

