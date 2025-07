LIVE Universiadi 2025 risultati 25 luglio in DIRETTA | doppietta Giappone nella ginnastica artistica! L’Italia cerca medaglie nell’atletica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58 BASKET – Terminate anche le altre due finaline, con la Germania femminile che da padrona di casa non va oltre il nono posto, vista la vittoria per 79-63 contro la Lituania, che invece finisce decima. Tredicesimo posto per la Romania, visto che ha battuto il Cile, a questo punto quattordicesimo, per 83-78! 16.55 PALLANUOTO – Inizia il terzo periodo di Corea-Cile, con gli asiatici che aprono il parziale portandosi sul 9-5! 16.53 BEACH VOLLEY – La Polonia si porta avanti di un set contro la Svizzera! CiezkowskaLunio vincono il primo parziale per 21-16 contro MeniaAnnique. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: doppietta Giappone nella ginnastica artistica! L’Italia cerca medaglie nell’atletica!

In questa notizia si parla di: diretta - universiadi - risultati - luglio

LIVE Italia-Giappone 1-1, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: 21-25, le nipponiche vincono il secondo set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TERZO SET 20.58 È salito il livello della ricezione giapponese che ha permesso così a Kumagai di giocare maggiormente al centro con Oyama ed in combinazione con Miyabe.

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: inizia l’avventura, Italia ambiziosa in tanti sport - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della 32ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento in Germania.

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: Italia subito all’attacco nel nuoto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della 32ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento in Germania.

LIVE Universiadi 2025, risultati 23 luglio in DIRETTA: venti minuti al via del programma odierno - Vai su X

Dal 21 al 27 luglio il Lohrheidestadion di Bochum ospita le gare di atletica delle Universiadi 2025: il programma orario e la diretta Vai su Facebook

LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Germania-Italia in semifinale di beach volley! Corazza in semifinale nel canottaggio!; LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: pioggia di ori nell’atletica! Muraro, Coiro e Fontana da impazzire!; Universiadi 2025 oggi: Risultati di tutte le gare in diretta.

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI/ Risultati live 6 luglio: Rosatelli oro nel ... - Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti. ilsussidiario.net scrive

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI/ Risultati live oggi 11 luglio: D’Angelo ... - Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti. Come scrive ilsussidiario.net