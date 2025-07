LIVE Universiadi 2025 risultati 25 luglio in DIRETTA | doppietta Giappone nella ginnastica artistica! Corazza in semifinale nel canottaggio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 ARCO – La Corea si porta avanti con un sonoro 4-0 sul Giappone per la medaglia d’oro nel torneo maschile nel recurve a squadre! 16.27 PALLANUOTO – Si fa sentire la Corea che nel primo periodo conduce 5-2 contro il Cile! 16.18 PALLANUOTO – Iniziata la finalina per il settimo o ottavo posto maschile tra Cile e Corea del Sud, con i primi subito in vantaggio 1-0! 16.15 BASKET – Il Giappone vince contro il Portogallo per 71-47 e raggiunge il quinto posto nella classifica finale, mentre i lusitani si accontentano della sesta posizione. 16.13 ARCO – La Turchia porta a casa la medagli di bronzo nel Recurve a squadre maschile, imponendosi su Tapei con un secco 6-0! Tra pochi minuti inizierà anche la finale per l’oro, con la Corea del Sud che sfiderà il Giappone! 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: doppietta Giappone nella ginnastica artistica! Corazza in semifinale nel canottaggio!

In questa notizia si parla di: diretta - giappone - universiadi - risultati

LIVE Italia-Romania, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: clamoroso regalo del Giappone, promozione possibile! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 Buongiorno amici di OA Sport. C’è un clamoroso colpo di scena: il Giappone ha battuto 3-2 l’Ucraina nei tempi regolamentari.

LIVE Italia-Romania, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: gli azzurri vogliono sfruttare il regalo del Giappone! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:50 Il miglior marcatore dell’Italia fin qui nella rassegna è Daniel Tedesco, che si trova con 5 reti in sesta posizione nella classifica dedicata ai realizzatori.

LIVE Italia-Giappone 1-1, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: 21-25, le nipponiche vincono il secondo set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TERZO SET 20.58 È salito il livello della ricezione giapponese che ha permesso così a Kumagai di giocare maggiormente al centro con Oyama ed in combinazione con Miyabe.

Diretta Live Universiadi 2025 - Italia che va a caccia della top 5 del medagliere Vai su Facebook

LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Germania-Italia in semifinale di beach volley! Corazza in semifinale nel canottaggio!; LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: pioggia di ori nell’atletica! Muraro, Coiro e Fontana da impazzire!; LIVE Universiadi 2025, risultati 23 luglio in DIRETTA: tre bronzi dall’atletica, bene gli azzurri del nuoto.

LIVE Italia-Giappone 3-1, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: trionfo azzurro! Malual guida le italiane verso l’oro - Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere semp ... Come scrive informazione.it

Universiadi, Finale Italia-Giappone: le azzurre si contendono la medaglia d’oro - Siamo giunti all’atto conclusivo del torneo di pallavolo femminile ai FISU World University Games Summer 2025. Lo riporta it.blastingnews.com