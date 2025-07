LIVE Universiadi 2025 risultati 25 luglio in DIRETTA | che Giappone medaglie anche per la Corea! Simonetti vuole il bronzo nel judo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 ARCO – Medaglia di bronzo per la Corea che batte 5-1 USA nella finale per il terzo posto del Recurve a squadre miste! 17.34 PALLANUOTO – Alla fine vince la Corea che si impone sul Cile con un pesante 18-11! Settimo posto per la nazionale asiatica, cileni conquistano l’ottavo! 17.32 BASKET – Inizia la finale per la medaglia di bronzo con l’Ungheria e la Polonia femminile che se la giocheranno fino alla fine. 17.23 BEACH VOLLEY – La Svizzera è la prima finalista nel beach volley femminile: MeniaAnnique vincono anche il terzo set contro CiezkowskaLunio ed eliminano la Polonia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: che Giappone, medaglie anche per la Corea! Simonetti vuole il bronzo nel judo!

In questa notizia si parla di: corea - bronzo - diretta - universiadi

Super Italia ai Mondiali Paratrap in Corea del Sud: due ori, un bronzo e un record mondiale - Tutti a podio i 3 atleti azzurri selezionati c.t. Barberini: Ventre, Nanni e Barberini portano a casa tre medaglie

LIVE Universiadi 2025, risultati 21 luglio in DIRETTA: le fiorettiste per l’oro contro la Corea de Sud. Ora gli spadisti per il bronzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.55 SCHERMA – Tra pochi minuti prenderà il via la finale per il bronzo della spada maschile a squadre.

Universiadi 2025 – Italia in finale per il bronzo Si ferma in semifinale il cammino della nazionale universitaria maschile verso la Finale ai FISU World University Games Summer in Germania. Gli azzurri guidati da Vincenzo Fanizza si sono arresi al tie-break Vai su Facebook

LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Germania-Italia in semifinale di beach volley! Corazza in semifinale nel canottaggio!; LIVE Universiadi 2025, risultati 21 luglio in DIRETTA: fiorettiste d’argento, spadisti di bronzo! Ottimi segnali dalla pallavolo; LIVE Universiadi 2025, risultati 19 luglio in DIRETTA: oro Di Veroli nel fioretto, debacle in vasca della 4×100 mista mista. Italbasket, che peccato!.

Universiadi, l’Italia maschile sfida il Giappone per il bronzo - Il cammino dell’Italia verso il terzo titolo consecutivo ai FISU World University Games Summer si è fermato in semifinale con il Brasile, contro cui è arrivata la sconfitta al tie- Riporta it.blastingnews.com

Italia del fioretto maschile medaglia d’oro alle Universiadi, sciabola femminile di bronzo - Italia maschile del fioretto medaglia d'oro alle Universiadi, sciabola femminile di bronzo. Secondo italpress.com