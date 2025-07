LIVE Universiadi 2025 risultati 25 luglio in DIRETTA | Carraro brillante nei 100 ostacoli! Simonetti giù dal podio nel judo Iervolino Mancini più tardi nel beach volley

19.00 ATLETICA – Con 15,86 metri, Enrico Montanari chiude al sesto posto nel Gruppo A di qualificazione alla finale del salto triplo maschile. Questa sera, dalle 20.00, sarà il momento del Gruppo B per capire se l'azzurro potrà fare parte della finalissima, in programma domani dalle ore 18.15. 18.56 GINNASTICA ARTISTICA – Sta per iniziare la finale dell'All-Around al femminile. L'Italia ci prova con Veronica Mandriota nei quattro esercizi: volteggio, parallele asimmetriche, trave e corpo libero. 18.53 JUDO – La cinese Jia Chundi piazza uno yuko decisivo a 50? dalla fine e riesce ad avere la meglio su Erica Simonetti che chiude così al 5° posto rimanendo giù dal podio.

