LIVE Universiadi 2025 risultati 25 luglio in DIRETTA | Carraro brillante nei 100 ostacoli! Mandriota nella ginnastica Iervolino Mancini nel beach volley Simonetti ko nel judo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.12 PALLANUOTO – Georgia vicinissima a sigillare il 5° posto nel torneo maschile: caucasici avanti nel 4° periodo con lo score di 13-6 nei confronti della Nuova Zelanda. 19.08 GINNASTICA ARTISTICA – Questo l’ordine di rotazione di Veronica Mandriota nella finale dell’All-Around femminile: parallele asimmetriche, trave, corpo libero e volteggio. 19.04 BASKET – Ungheria vicinissima al bronzo nel torneo femminile. Magiare avanti 65-47 nell’ultimo quarto del match contro la Polonia. 19.00 ATLETICA – Con 15,86 metri, Enrico Montanari chiude al sesto posto nel Gruppo A di qualificazione alla finale del salto triplo maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Carraro brillante nei 100 ostacoli! Mandriota nella ginnastica, Iervolino/Mancini nel beach volley, Simonetti ko nel judo

