CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51 GINNASTICA ARTISTICA – Doppietta per il Giappone nell’all around. Oro a Shoko Miyata con 54.266, argento a Mana Okamura con 52.866. Terza Tonya Helene Paulsson, svedese da poco rappresentante di Taiwan (Cina Taipei) per le motivazioni di cui abbiamo parlato in precedenza, con 52.065. 15° posto totale con 47.465 per Veronica Mandriota. 21.48 BASKET – Vi dobbiamo anche la conferma dell’81-69 della Cina sugli USA nella finale femminile; americane, lo ricordiamo, rappresentate da Texas Tech. 21.46 ATLETICA – Dispiace, perché la progressione di Carraro nella seconda metà di gara associata a una miglior partenza avrebbe potuto certamente regalare qualcosa di più. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Carraro a breve nei 100 ostacoli, Mandriota nella ginnastica aartistica

LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Carraro brillante nei 100 ostacoli! Mandriota nella ginnastica, Iervolino/Mancini nel beach volley, Simonetti ko nel judo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.12 PALLANUOTO – Georgia vicinissima a sigillare il 5° posto nel torneo maschile: caucasici avanti nel 4° periodo con lo score di 13-6 nei confronti della Nuova Zelanda.

LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: è il momento di Veronica Mandriota nella ginnastica e di Iervolino/Mancini nel beach volley - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.24 JUDO – Il giapponese Yuta Nakamura vince nella categoria maschile dei +100 kg.

LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Veronica Mandriota protagonista nella ginnastica, Iervolino/Mancini avanti di un set nel beach volley - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01 BEACH VOLLEY – Recupero leggero da parte di Iervolino e Mancini, ora indietro 9-6 nel secondo set.

