LIVE Universiadi 2025 risultati 25 luglio in DIRETTA | bene gli azzurri nel canottaggio Olivieri e Tavernini in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.20: GINNASTICA ARTISTICA – Al via la finale dell’all around maschile dove non figurano italiani. I ginnasti in gara: Daiki Hashimoto, Ignacio Yockers, Jesse Moore, William Emard, Shohei Kawakami, Tim Randegger, Xiang He, Kai Uemura, Sam Mostowfi, Colt Walker, Senne Spyckerelle, Chia-Lung Chuang, Pau Jimenez, Alexander Kunz, Mattia Piffaretti 13.14: ATLETICA – Asia Tavernini si qualifica per la finale del salto in alto con con la misura di 1.81. 13.11: CANOTTAGGIO – Partita la batteria dell’otto maschile. L’Italia in acqua contro Olanda e Germania per il posto in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: bene gli azzurri nel canottaggio, Olivieri e Tavernini in finale

Universiadi: Coiro oro e ancora sotto i 2! Fontana-Kaddari in finale, Lando sesto - BOCHUM – nuovo aggiornamento dalla quarta giornata delle Universiadi che si stanno tenendo a Bochum, in Germania. Riporta msn.com

Universiadi: Carraro vicina al PB sui 100hs, Frattini in finale nel giavellotto - BOCHUM – primo aggiornamento dalla quarta giornata delle Universiadi che si stanno tenendo a Bochum, in Germania. Come scrive msn.com