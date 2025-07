LIVE Universiadi 2025 risultati 25 luglio in DIRETTA | Bedel avanti nel Judo Bene gli azzurri nel canottaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.09: CANOTTAGGIO – Al via le batterie del quattro senza maschile in cui l’equipaggio italiano cercherà di raggiungere il turno successivo. Successivamente anche l’equipaggio femminile, impegnata nella seconda batteria. 11.00: JUDO – Attorno alle 12.40 sono in programma gli ottavi di finale in cui Bedel incontrerà l’ungherese Nerpel nella categoria -90kg uomini 10.52: ATLETICA – Olivieri supera la misura 5.25 al primo tentativo nella qualificazione del salto con l’asta. Misura superata al primo tentativo anche da Bondor e Meena 10.49: ARCO – La Korea del Sud conquista l’oro battendo gli Stati Uniti con il punteggio 233-230 nel compound femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Bedel avanti nel Judo. Bene gli azzurri nel canottaggio

