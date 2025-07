CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di tuffi dalle grandi altezze a Singapore. Proseguono i Mondiali di tuffi dalle grandi altezze con il terzo e quarto round della gara femminile dai 20 metri e poi con quelli anche della gara maschile dai 27 metri. Oggi un altra rotazione di tuffi obbligatori e una di tuffi liberi per andare al taglio. In finale domani e domenica andranno le prime 14 atlete e i primi 14 atleti della classifica che si porteranno dietro solo i punteggi ottenuti nei due tuffi obbligatori di ieri e oggi da sommare al punteggio dei due tuffi liberi dell’ultima giornata di gare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti per la rimonta, Barnabà e Baraldi per stupire