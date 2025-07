LIVE Tuffi grandi altezze Mondiali 2025 in DIRETTA | Barnaba sesto dopo i primi quattro round Baraldi e Cosetti in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.42: Domani finale delle donne alle 5.00, domenica la finale degli uomini alle 8.00. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata! 9.40: Questa la classifica al termine dei primi quattro round: 1 Constantin Popovici, ROU, 452.30 2 Carlos Gimeno, ESP, 450.65 3 James Lichtenstein, USA, 411.55 4 Catalin-Petru Preda, ROU, 392.60 5 Gary Hunt, FRA, 386.95 6 Andrea BarnabĂ , ITA, 379.50 7 Jonathan Paredes, MEX, 379.35 8 Miguel Garcia Celis, COL, 365.35 9 Oleksiy Prygorov, UKR, 357.65 10 David Colturi, USA, 355.30 11 Davide Baraldi, ITA, 343.00 12 Scott Lazeroff, USA, 333. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Barnaba sesto dopo i primi quattro round, Baraldi e Cosetti in finale!

