LIVE Tuffi grandi altezze Mondiali 2025 in DIRETTA | Barnabà e Baraldi per stupire Cosetti in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.58: Bravo anche Davide Baraldi, che ha chiuso al dodicesimo posto e quindi sarebbe in finale (ha un vantaggio di quasi trenta punti sul quindicesimo). Il lombardo ha totalizzato un punteggio di 160.00 con un obbligatorio (lo stesso di Barnaba) da 61.60 ed un libero (quadruplo avanti con mezzo avvitamento) da 98.40. 7.55: Davvero una buonissima gara quella di Andrea Barnaba. L’azzurro ha concluso all’ottavo posto con un punteggio di 175.00, grazie ad un ottimo obbligatorio (salto mortale in avanti in tre posizioni) da 68.60 (importantissimo in ottica finale) ed un libero (triplo ritornato con mezzo avvitamento) da 106. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: BarnabĂ e Baraldi per stupire, Cosetti in finale

In questa notizia si parla di: diretta - baraldi - finale - tuffi

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti per la rimonta, BarnabĂ e Baraldi per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di tuffi dalle grandi altezze a Singapore.

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Barnaba e Baraldi iniziano bene! Cosetti 12ma dopo la prima giornata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.30: Bene anche lo svizzero Schafer che ottiene un punteggio di 58.

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Barnaba e Baraldi in zona finale! Cosetti 12ma dopo la prima giornata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.50: Per oggi è tutto, appuntamento a domani dalle 5.00, grazie per averci seguito e buona giornata! 9.

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti per la rimonta, Barnabà e Baraldi per stupire; LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Barnaba e Baraldi in zona finale! Cosetti 12ma dopo la prima giornata; L’evento di tuffi più adrenalinico al mondo fa tappa in Puglia e sarà trasmesso in diretta tv.

Mondiali di nuoto e tuffi 2025, la seconda parte della competizione su Sky: date e orari - Prosegue la 22^ edizione dei Campionati Mondiali di Nuoto "World Aquatics Championships 2025", che si sta svolgendo a Singapore e si concluderà domenica 3 agosto, in diretta su Sky e in streaming su ... Lo riporta sport.sky.it

Mondiali. Cosetti nona, Baraldi e Barnabà in finale - La nostra Elisa Cosetti, il diamante della Nazionale di high diving, che a 21 anni appena compiuti ha già debuttato all’europeo col bronzo e al mondiale dei grandi ... Scrive federnuoto.it