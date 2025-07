CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE PERCHÉ È STATA ACCORCIATA LA TAPPA DI OGGI 15:19 Al comando ci sono: Alex Baudini e Ben Healy (EF Education – EasyPost), Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe), Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), Einer Rubio e Will Barta(Movistar Team), Victor Campenaerts (Team Visma Lease a Bike), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Lenny Martinez ( Bahrain-Victorious), 15:13 Iniziano i primi movimenti in testa al gruppo. Roglic si lancia in avanscoperta anche oggi. 15:11 I corridori affrontano il Col du Pré, hors catégorie di 12,6 chilometri al 7,7%. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Roglic si lancia nuovamente all'attacco