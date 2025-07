LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Roglic allunga in discesa gruppo molto vicino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE PERCHÉ È STATA ACCORCIATA LA TAPPA DI OGGI 16.20 Meno di 40 chilometri alla conclusione. 16.19 Roglic ha preso circa 10 secondi di vantaggio su Paret-Peintre e Martinez. 16.16 1? il ritardo del gruppo maglia gialla. 16.13 Si affronta ora la lunga discesa. Inizia anche a piovigginare. 16.10 50 chilometri alla conclusione. 16.09 Martinez passa per primo sul GPM di seconda categoria di Cormet de Roselend. 16.08 Lenny Martinez rientra sui due in testa. 16.07 Ancora 1 chilometro al GPM. 16.04 Scatto di Paret-Peintre. 🔗 Leggi su Oasport.it

