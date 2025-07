CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE PERCHÉ È STATA ACCORCIATA LA TAPPA DI OGGI 14:30 La corsa prende ufficialmente il via. 14:29 Quella odierna rappresenta l’ultima occasione a disposizione del fuoriclasse del Team Visma Lease a Bike per provare a ribaltare la corsa e modificare un copione ormai scritto. Riuscirà la squadra a sostenerlo? 14:26 Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) guida la classifica generale con 4’26’’ su Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) e 11’01’’ su Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe). 14:23 L’ultima tappa alpina è stata accorciata dopo la scoperta, all’interno di una mandria situata precisamente nel Col des Saisies, di un focolaio di dermatosi nodulare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la corsa