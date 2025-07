LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | frazione accorciata arrivo in salita a La Plagne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE PERCHÉ È STATA ACCORCIATA LA TAPPA DI OGGI Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciannovesima tappa del Tour de France 2025, la Albertville-La Plagne di 95 chilometri, l’ultima frazione alpina. Siamo giunti al momento in cui bisogna tentare il tutto per tutto nel tentativo di provare a rimettere in discussione un verdetto che sembra già scritto, è l’ultima chiamata per chi ha voglia di provarci. Ben O’Connor si è aggiudicato la tappa regina dell’edizione 2025, la  Vif -Courchevel (Col de la Loze) di 171,5 chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, arrivo in salita a La Plagne

