LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE PERCHÉ È STATA ACCORCIATA LA TAPPA DI OGGI 16.58 Nuovo scatto di Arensman. L'olandese guadagna 10" sul duo Pogacar-Vingegaard. 16.56 Arensman raggiunge i due fenomeni, a 15" l'austriaco Gall, a 25" Healy, Lipowitz, Onley e Johannesen. 16.55 Vedremo se si infiammerà la lotta per la terza posizione tra Lipowitz e Onley, intanto Pogacar e Vingegaard provano a fare selezione. 16.54 Strappo di Pogacar! Lo insegue a ruota il solito Vingegaard! 16.52 15 km alla fine, prova a partire Arensman. 16.50 Il grande favorito per la vittoria odierna è il leader della graduatoria Tadej Pogacar.

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Arensman guida la frazione a 12 km dalla fine, inseguono Pogacar e Vingegaard