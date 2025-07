LIVE Tour de France 19ª tappa Albertville-La Plagne | percorso accorciato si parte alle 14.30

Percorso accorciato a 95 km in seguito a un'epidemia in un allevamento bovino sul percorso. Si parte con un'ora di ritardo rispetto al programma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Tour de France, 19ª tappa Albertville-La Plagne: percorso accorciato, si parte alle 14.30

In questa notizia si parla di: percorso - accorciato - tour - france

Tour de France, la 19ª tappa Albertville-La Plagne: percorso accorciato per un’epidemia bovina https://repubblica.it/sport/ciclismo/2025/07/25/news/tour_de_france_19_tappa_albertville_la_plagne_percorso_modificato_dove_seguirla_in_tv-424751496/?ref=t Vai su X

Tour de France, la 19^ tappa da Albertville a La Plagne: percorso e altimetria; LIVE Tour de France, 19ª tappa Albertville-La Plagne: percorso accorciato, si parte alle 14.30; Tour de France Femmes, presentazione del percorso e favorite.

Clamoroso al Tour de France: tappa accorciata per un’epidemia in allevamento bovino - La tappa Albertville – La Plagne, ultimo tappone alpino in programma venerdì 25 luglio al Tour de France, è stata accorciata. Secondo ilfattoquotidiano.it

Tour, si accorcia il tappone alpino di oggi: epidemia in un allevamento bovino sul percorso - Sono stati abbattuti molti capi di bestiame e per questioni di sicurezza l'organizzazione ha tagliato la prima salita al Col de Saisies. Da gazzetta.it