LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | tre bronzi per l’Italia tra sciabola e fioretto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Parata e risposta del francese. 2-2 Patrice risponde colpo su colpo. 2-1 Attacco di Bazadze. 1-1 Patrice trova il pareggio. 1-0 Si parte con una stoccata di Bazadze. 17.34 A breve la finale maschile tra il georgiano Bazadze e il francese Patrice. L’Italia dunque chiude la seconda giornata con 3 bronzi. 10-15 Finisce qui. Kiefer in finale. Bronzo per Martina Favaretto. Decisivo il parziale iniziale di 0-5 in favore dell’americana. 10-14 Ancora Kiefer con l’arma in linea. 10-13 Contrattacco Favaretto. 9-13 Allungo forse decisivo per Kiefer. Richiesta di moviola che viene respinta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: tre bronzi per l’Italia tra sciabola e fioretto

