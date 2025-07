LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | PAZZESCO CURATOLI! Batte Szilagyi ed è in semifinale! Ora le fiorettiste ai quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Sandro Bazadze batte 15-13 Elsissy e fa partire la festa dei tifosi di casa. Il georgiano affronterà in semifinale Heasham che ha sconfitto 15-8 Pietro Torre. 14.29 Nel penultimo atto del Mondiale di Tbilisi Luca Curatoli affronterà Jean-Philippe Patrice che ha sconfitto 15-14 Remi Garrigue. Luca Curatoli regala all’Italia la prima medaglia di questa spedizione iridata!! L’azzurro ha messo a segno una vera impresa contro Aron Szilagy e vola in semifinale assicurandosi quantomeno il bronzo. LA STOCCATA È DI LUCA CURATOLIIIIII!!!! L’AZZURRO BATTE 15-12 SZILAGY E VOLA IN SEMIFINALE Si accendono entrambe le luci, esulta Curatoli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: PAZZESCO CURATOLI! Batte Szilagyi ed è in semifinale! Ora le fiorettiste ai quarti

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: attesa per le azzurre del fioretto, Curatoli imbattuto nei gironi della sciabola - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.59: La britannica Stutchbury batte 14-6 Mayerl e si qualifica per i sedicesimi 12.

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: ottimo inizio per Torre e Curatoli ma Neri saluta subito! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.33 Si stanno formano tutti gli accoppiamenti per i 32mi di finale con Tariffe Ferjani che affronterà Hansol Ha e Szymon Hryciuk che affronterà Andras Szatmari.

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Torre e Curatoli agli ottavi della sciabola, a breve le fiorettiste - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:29 Vi ricordiamo che oggi si disputano i primi due turni delle prove a squadre.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: solo il bronzo di Batini nel fioretto per l'Italia. Doppietta francese; L'Italia è soltanto quinta nella sciabola maschile: rivivi la diretta; Olimpiadi Parigi 2024, la diretta di mercoledì 31 luglio | Delusione Quadarella: 4° nei 1500 stile libero. Ceccon, niente finale dei 200 dorso. Canottaggio e tiro a volo d'argento.

