LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | ottimo inizio per Torre e Curatoli ma Neri saluta subito!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.33 Si stanno formano tutti gli accoppiamenti per i 32mi di finale con Tariffe Ferjani che affronterĂ Hansol Ha e Szymon Hryciuk che affronterĂ Andras Szatmari. 7.29 Per i 32mi di finale, Curatoli affronterĂ Lin, l'atleta cinese che ha eliminato Matteo Neri, mentre Pietro Torre se la vedrĂ con il rumeno Vlad Covaliu! 7.28 Arriva la stoccata di Torre, che poi chiude l'assalto con velocitĂ : 15-13 ed accesso ai 32mi di finale anche per lui! 7.27 Torre intanto lotta con Arfa: l'azzurro è sul 13-13 contro il canadese! 7.26 Ed arriva subito con Michele Gallo che chiude il suo primo assalto 15-12 e accede ai 32mi di finale!

