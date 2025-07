LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | ottime le azzurre nel fioretto! Curati accede agli ottavi di finale nella sciabola!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.57 Tra poco in pedana anche Torre che affronta il rumeno Covaliu per l’accesso agli ottavi di finale! 9.56 Curatoli adesso aspetta Michele Gallo per un derby azzurro agli ottavi di finale! L’azzurro affronta l’ungherese Rabb! 9.55 Sesta stoccata per Lin che poi subisce l’ultimo e decisivo punto da parte di Curati che vince un match praticamente dominato! 15-6 per il nostro azzurro e accesso agli ottavi di finale! 9.54 Ultima stoccata per Curati con Lin che continua a pressarlo! 14-5! 9.54 Lin prova il tutto per tutt e trova la stoccata! 13-4 9.54 Curati cerca le ultime due stoccate dell’assalto! 13-3 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

