LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | manca poco all’inizio del fioretto maschile! L’Italia cerca il riscatto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.51 Come detto, ci sarĂ spazio anche per il fioretto maschile a squadre con l’Italia che debutterĂ direttamente dai 32mi in poi con la vincente dell’incontro tra Kuwait e Croazia, mentre le ragazze della spada femminile faranno il loro esordio nel torneo a squadre contro la vincente dell’incontro tra Paesi Bassi e Costa Rica. 6.48 Nel fioretto femminile le azzurre in gara sono Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Martina Batini, sperando che quest’oggi arrivi la medaglia che ieri è mancata sia nella loro categoria che quella maschile. 6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: manca poco all’inizio del fioretto maschile! L’Italia cerca il riscatto!

L'Italia resta a bocca asciutta nella prima giornata dei Mondiali di scherma. Dopo i fiorettisti, anche le spadiste restano senza medaglie.

