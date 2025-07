LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | Italia per il riscatto c’è il fioretto femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di una nuova giornata dei Mondiali di scherma 2025. Spazio ai tabelloni individuali di sciabola maschile e fioretto femminile con l’Italia che cerca il riscatto dopo aver mancato il podio negli eventi inaugurali. 8 le carte da giocare per la spedizione tricolore dopo le qualificazioni di Mattia Neri e Pietro Torre, gli unici ad essere passati dalle eliminatorie. Dalle 7.00 si partirĂ con la sciabola maschile. Il solo Torre è inserito nella parte alta del tabellone ed esordirĂ contro il canadese Fares Arfa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia per il riscatto, c’è il fioretto femminile

In questa notizia si parla di: diretta - scherma - mondiali - italia

