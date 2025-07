LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | Favaretto in pedana a breve le altre fiorettiste Tocca agli azzurri del fioretto a squadre

Favaretto-Blaze 13-9. Mancano 12 secondi. Favaretto-Blaze 13-8 Favaretto-Blaze 13-7. L'azzurra è a due stoccate dagli ottavi. Favaretto-Blaze 12-7. Velocissima stoccata di Martina. Favaretto-Blaze 11-7 Favaretto-Blaze 11-6. L'azzurra con pazienza attende il momento giusto per piazzare la stoccata del +5. Favaretto-Blaze 10-6. Andiamo Martina! Favaretto-Blaze 9-6. In allungo ancora una volta trova il varco l'italiana. Favaretto-Blaze 8-6. Non molla la transalpina. Favaretto-Blaze 8-5. In arretramento c'è la splendida stoccata di Martina. Favaretto-Blaze 7-5.

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: buona Italia nella sciabola maschile con Torre e Gallo! Favaretto in pedana per il fioretto femminile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.04 Terminano definitivamente i 32mi di finale della sciabola maschile: adesso si che è arrivato il momento per il fioretto femminile! 8.

