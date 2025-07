LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | Favaretto e Batini agli ottavi Tocca agli azzurri del fioretto a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Croazia (fioretto a squadre maschile) 40-24. Ultimo assalto con Bianchi che incrocia Files. Italia-Croazia (fioretto a squadre maschile) 38-24 Italia-Croazia (fioretto a squadre maschile) 35-22. Tocca a Tommaso Marini contro Borna Spoljar. Italia-Croazia (fioretto a squadre maschile) 30-21. Fine sesto assalto. Italia-Croazia (fioretto a squadre maschile) 29-20 Italia-Croazia (fioretto a squadre maschile) 27-17 MARTINA BATINI (ITA) – MARIA-ELENI CHALDAIOU 15-11! Vittoria mai in discussione per l’azzurra, che approda agli ottavi. SfiderĂ la tedesca Holland-Cunz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Favaretto e Batini agli ottavi. Tocca agli azzurri del fioretto a squadre

Europei di Scherma 2025, l’Italia è campione nel fioretto maschile a squadre e brilla di bronzo con il team di spada femminile - Genova, 19 giugno 2025 – L’Italia del fioretto maschile è campione d’Europa, quella della spada femminile brilla di bronzo.

Le Marche brillano in Coppa del Mondo di Fioretto: Tangherlini è oro nella prova a squadre, Marini argento - VANCOUVER – La scuola di Fioretto marchigiana lascia il segno a Vancouver, in Canada, dove è andata in scena la prova a squadre di Coppa del Mondo.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: azzurre per il riscatto nel fioretto femminile a squadre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata degli Europei 2025 di scherma.

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: ottime le azzurre nel fioretto! Curati accede agli ottavi di finale nella sciabola!; Scherma, 13 medaglie per l'Italia: oro nel fioretto maschile a squadre e bronzo spada femminile; Mondiali di scherma Tbilisi 2025: programma, calendario e dove vedere le gare in diretta.

Mondiali di scherma 2025, i risultati di oggi da Tbilisi LIVE - Oggi ai mondiali di scherma in corso a Tbilisi si assegnano le medaglie nel fioretto femminile e nella sciabola maschile. Secondo sport.sky.it

Italia del fioretto maschile medaglia d’oro alle Universiadi, sciabola femminile di bronzo - Italia maschile del fioretto medaglia d'oro alle Universiadi, sciabola femminile di bronzo. Lo riporta italpress.com