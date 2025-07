LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | CURATOLI SHOW!! L’azzurro firma l’impresa e vola in semifinale! Tre fiorettiste ai quarti delude Errigo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Luca Curatoli regala all’Italia la prima medaglia di questa spedizione iridata!! L’azzurro ha messo a segno una vera impresa contro Aron Szilagy e vola in semifinale assicurandosi quantomeno il bronzo. LA STOCCATA È DI LUCA CURATOLIIIIII!!!! L’AZZURRO BATTE 15-12 SZILAGY E VOLA IN SEMIFINALE Si accendono entrambe le luci, esulta Curatoli. L’arbitro non assegna la stoccata ma va direttamente al monitor. Curatoli-Szilagy 14-12: attacco dell’ungherse che va a segno con l’affondo Curatoli-Szilagy 14-11: l’azzurro stringe l’ungherese negli ultimi centimetri della pedana e piazza la quattordicesima stoccata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: CURATOLI SHOW!! L’azzurro firma l’impresa e vola in semifinale! Tre fiorettiste ai quarti, delude Errigo

