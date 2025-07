LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | bronzo Curatoli ora le semifinali con Cristino e Favaretto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Scambio ravvicinato, tocca l’azzurra. 2-2 A segno l’attacco di Anna Cristino. 1-2 Si sblocca l’azzurra. 0-2 Ancora Ranvier. Tanti bersagli non validi in questo avvio. 0-1 Non arriva Cristino, rimessa di Ranvier. Anna Cristino è mancina. 16.54 Comincia la semifinale tra Anna Cristino e la francese Ranvier. Ancora Italia-Francia. 16.52 Ora la presentazione delle semifinaliste. 16.50 E’ il momento delle semifinali del fioretto femminile. Cristino-Ranvier e Favaretto-Kiefer. 13-15 Vince Patrice. Il francese ha piazzato un parziale di 0-5 che si è rivelato decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: bronzo Curatoli, ora le semifinali con Cristino e Favaretto

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: un immenso Curatoli in semifinale nella sciabola! Cristino e Favaretto tra le prime 4 nel fioretto. Si riparte alle 16.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.07 L’Italia sogna in grande anche con Luca Curatoli. L’azzurro ha siglato un vero e proprio capolavoro nei quarti estromettendo il pluricampione olimpico Aron Szilagy ed assicurandosi il bronzo.

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: tra poco le semifinali con Curatoli, Cristino e Favaretto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 Il programma è in ritardo perché è ancora in corso la cerimonia d’apertura.

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: tocca a Curatoli, poi Cristino e Favaretto nel fioretto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 A breve la seconda semifinale tra Luca Curatoli ed il francese Jean-Philippe Patrice.

