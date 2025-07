CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.42 Mentre stanno per terminare i 32mi di finale del fioretto femminile, tra poco inizieranno i 16mi di finale della sciabola maschile, con Torre, Curatoli e Gallo pronti a lottare per l’accesso agli ottavi di finale! 9.39 E la trova subito Cristino! 15-3, dominio vero e proprio per l’azzurra che accede ai 16mi di finale nel fioretto! 9.38 14-3 per Cristino che cerca la stoccata decisiva! 9.37 Non si arrende Schreiber, anche se sembra troppo tardi! 13-3 9.36 Arriva anche la tredicesima stoccata per Cristino, che si porta a due punti dall’assalto: 13-2! 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Batini soffre all'esordio! Ottimo esordio delle azzurre nel fioretto!