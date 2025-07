LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | Batini soffre all’esordio in sciabola! Errigo in pedana contro la brasiliana Bulcao!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.10 L’azzurra, testa di serie numero 8, affronterĂ la numero 57, la svedese Schreiber 9.08 Anna Cristino, invece, sta aspettando la fine dell’assalto tra la statunitense Lauren Scugs e la polacca Martyna Jelisnka, con la prima al momento avanti 6-4. 9.06 La nostra Errigo parte favorita contro la brasiliana, testa di serie numero 61! 9.04 Termina l’assalto sulla pedana gialla tra Sara Amr Hossny e la francese Ranvier con la seconda che ha vinto 15-8! Adesso tocca ad Arianna Errigo contro la brasiliana Ana Beatriz Bulcao! 9.01 Marta Batini invece, dopo la vittoria contro Zurawska, dovrĂ affrontare la greca Maria-Eleni Chaldaiou per i 16mi di finale, dopo aver battuto per 15-10 la tedesca Carlotta Morandi! 9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Batini soffre all’esordio in sciabola! Errigo in pedana contro la brasiliana Bulcao!

In questa notizia si parla di: diretta - errigo - brasiliana - scherma

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: attesa per Errigo e le fiorettiste. Sciabolatori per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei 2025 di scherma.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Errigo e Batini agli ottavi nel fioretto, Torre subito out nella sciabola - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17. Ai sedicesimi anche Patrice che supera 15-11 Moran e affronterĂ Gemesi 14.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Batini nei quarti del fioretto, Errigo out. Cavalieri agli ottavi nella sciabola - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cristino (ITA) – Stutchbury (Gbr) 9-10 Volpi (ITA) – Patru (FRA) 11-14 15.

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: manca poco all’inizio del fioretto maschile! L’Italia cerca il riscatto!; Deplano-Razzetti in finale. Ginnastica, D'Amato 4^; Parigi 2024, Martinenghi è oro nei 100 rana. Due medaglie nel Tiro con la pistola - Aggiornamento del 28 Luglio delle ore 22:50.

Scherma, Di Francisca al vetriolo: 'Il ct Cipressa e la Errigo non all ... - Elisa Di Francisca al vetriolo, dure le opinioni sul ct Andrea Cipressa e su Arianna Errigo, ex collega con cui non sono mancate. Lo riporta calciomercato.com

Scherma, infinita Errigo: regala all’Italia l’oro europeo a squadre - Arianna Errigo piazza la stoccata vincente e consegna all’Italia femminile del fioretto l’oro europeo agli Assoluti di Genova . Da corrieredellosport.it