LIVE Nuoto artistico Mondiali 2025 in DIRETTA | Ruggiero Pelati scivolano al terzo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.55: Hanno terminato il loro esercizio gli spagnoli. Ora c’è solo da attendere cosa deciderĂ la giuria. Ricordiamo che l’Italia è terza. 4.51: Solamente sesti i cinesi LiuGuo con 256.8216. Adesso tocca ai campioni europei in carica, gli spagnoli Tio CasasGonzalez Boneu. A rischio la medaglia degli azzurri, che sono attualmente al terzo posto. 4.49: Un po’ di incertezze, soprattutto in avvio, per i cinesi LiuGuo. Vedremo la giuria cosa deciderĂ . Gli azzurri potrebbero rimanere al terzo posto. 4.45: Purtroppo i britannici ThorpeTomblin si mettono davanti agli azzurri, che ora rischiano davvero di uscire dal podio, visto che arrivano Cina e Spagna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: Ruggiero/Pelati scivolano al terzo posto

LIVE Italia-Germania 2-1, Amichevole volley femminile in DIRETTA: le azzurre tornano padrone del campo nel terzo set, 25-17 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Vincente Hanle da seconda linea ma non certo perfetta la difesa azzurra 3-5 Muro Cekulaev 3-4 Errore al servizio Italia 3-3 Muroooooooooooooooooo Giovanniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-3 Tocco vincente di Frosini da zona 2 1-3 Muro Cekulaev 1-2 Ace Weitzel 1-1 Primo tempo Weitzel 1-0 Frosini senza rincorsa vincente da zona 2 25-17 Murooooooooooooooooooo Frosiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii L’Italia è tornata padrona del campo in questo terzo set! 24-17 Errore Alsmeier in diagonale da zona 4 23-17 Vincente da seconda linea Frosini 22-17 Sulle mani del muro Tabakucs da zona 4 22-16 Muroooooooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 21-16 Il pallonetto di Omoruyi da zona 4 20-16 Murooooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 19-16 Mano out Omoruyi da zona 4 18-16 Muro Cekulaev 18-15 Errore al servizio Italia 18-14 Mano out Giovannini da zona 4 17-14 Errore al servizio Italia 17-13 Invasione aerea di Khon 16-13 Murooooooooooooooooooo Giovanniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 15-13 Primo tempo Munarini 14-13 Ace Alsmeier 14-12 Primo tempo Weitzel, disattenta la difesa azzurra 14-11 Primo tempo Munarini 13-11 Mano out Frosini da zona 2 12-11 Ace Kohn 12-9 Errore al servizio Italia 12-8 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 11-8 Vincente Omoruyi da zona 4 10-8 Out Frosini da seconda linea 10-7 Out la diagonale di Alsmeier da zona 4 9-7 Cambi vincente di seconda intenzione 8-6 Out Tabakucs da zona 4 7-6 Murooooooooooooooooo Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 6-5 Diagonale di Omoruyi da zona 4 5-5 Errore Omoruyi 3-5 Fallo della Germania 2-5 Ace Hanle 2-4 Primo tempo Cekulaev 2-3 Muroooooooooooooooooooooooooooo 1-3 Parallela di Frosini da seconda linea 0-3 Diagonale di Hanle da zona 4 0-2 Ace Alsmeier 20-25 Primo tempo di Cekulaev a chiudere un secondo set che ha visto la reazione delle tedesche guidate da Weitzel e Alsmeier: 1-1 20-24 Errore al servizio Germania 19-24 Errore al servizio Italia 19-23 Errore al servizio Germania 18-23 Muro di Hanle 18-22 Primo tempo Weitzel, implacabile 18-21 Invasione Germania 17-21 Il primo tempo di Weitzel chiude un’altra azione lunga e spettacolare! 17-20 Ancora la diagonale stretta di Alsmeier 17-19 Muroooooooooooooooooo Maluaaaaaaaaaaaaaaaaaal 16-19 Errore al servizio Germania 15-19 Palla spinta da zona 4 15-18 Diagonale stretta di Alsmeier da zona 4 15-17 Palla spinta di Omoruyi da zona 4 14-17 Errore al servizio Italia 14-16 Muroooooooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 13-16 Errore al servizio Germania 12-16 Muro di Alsmeier 12-15 Errore al servizio Italia 12-14 Errore al servizio Germania 11-14 Mano out Tabakucs da zona 4 11-13 Tocco vincente di Malual da zona 2 10-13 Vincente Hanle da zona 2 10-12 Vincente Omoruyi sulle mani del muro da zona 4 9-12 Primo tempo appena accennato di Weitzel 9-11 Muroooooooooooooooooooo Sartoriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 8-11 Parallela vincente di Omoruyi da zona 4 7-11 Out Sartori in primo tempo al termine di un’azione lunghissima 7-10 Out Malual da seconda linea 7-9 Parallela vincente di Alsmeier da zona 4 7-8 Muroooooooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 6-8 Out il primo tempo di Alsmeier 5-8 Errore al servizio Germania 4-8 Diagonale stretta di Alsmeier da zona 4 4-7 Vincente Cekulaev da zona 2 4-6 Cambi vincente di seconda intenzione 3-6 Ace Tabakucs 3-5 Errore al servizio Italia 3-4 Muroooooooooooooooo Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-4 Muro Cekulaev 2-3 Ace Weske 2-2 Primo tempo Weitzel 2-1 Muroooooooooooooooooo Maluaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal 1-1 Parallela di Giovannini da zona 4 0-1 Primo tempo Weitzel 25-18 Frosiniiiiiiiiiiiii! Mano out della nuova entrata (assieme a Eze) e l’Italia si aggiudica il primo set senza troppi patemi: 1-0 24-18 Mano out Omoruyi da zona 4 23-18 Primo tempo Munarini 22-18 Errore al servizio Italia 22-17 Errore al servizio Germania 21-17 Primo tempo Weitzel 21-16 Errore al servizio Germania 20-16 La slash di Weske 20-15 Vincente Malual da zona 2 19-15 Pallonetto di Alsmeier da zona 4 19-14 Primo tempo Weitzel 19-13 Palla spinta sulle mani del muro di Malual da zona 2 18-13 Parallela vincente di Alsmeier da zona 4 18-12 Diagonale stretta di Omoruyi da zona 4 17-12 Vincente Omoruyi da zona 4 sulle mani del muro 16-12 Pallonetto vincente di Tabacuks da zona 4 16-11 Primo tempo Munarini 15-11 Sulle mani del muro l’attacco di Tabacuks da zona 4 15-10 Malual vincente da seconda linea 14-10 Murooooooooooooooooooo Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 13-10 Errore Germania 12-10 Vincente Giovannini da zona 4 11-10 Muro di Cekulaev su Giovannini 11-9 Primo tempo di Weitzel a chiudere un’azione lunghissima e spettacolare! 11-8 Mano out di Giovannini da zona 4 10-8 La parallela di Weshke da zona 2 10-7 Errore al servizio Germania 9-7 Primo tempo Weitzel 9-6 Mano out Alsmeier da zona 4 9-5 Vincente Malual da zona 2 8-5 Khon vince il contrasto a rete 8-4 Out l’attacco di Weske molto staccata da rete 7-4 La fast di Cekulaev 7-3 Diagonale Omoruyi da zona 4 6-3 Primo tempo Cekulaev 6-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Giovanniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 5-2 Muroooooooooooooo Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 4-2 Errore al servizio Italia 4-1 Primo tempo Munarini 3-1 Mano out Malual da zona 2 2-1 Malual perde il contrasto a rete 2-0 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Sartoriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1-0 La slash di Giovannini 20.

LIVE Venezia-Schio 39-42, A1 basket femminile in DIRETTA: sorpasso delle vicentine nel terzo quarto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-46 ANCORA SANTUCCI! TRIPLA E CINQUE PUNTI IN FILA, PAREGGIO E TIME-OUT SCHIO.

LIVE Venezia-Schio 33-35, A1 basket femminile 2025 in DIRETTA: in scena il terzo quarto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-39 Cubaj dalla media! Arriva il timeout di Schio, Dikaioulakos deve fermare il match con 5’35” a fine terzo quarto per ragionarci su.

Buongiorno Nuotatori, di seguito tutto quello che c'è da sapere per seguire (anche in diretta streaming) i **Campionati Italiani Assoluti Estivi di Nuoto Paralimpico** il **5 e 6 Luglio a Napoli** presso la Piscina Scandone. L'importante evento, riconosciuto dal W Vai su Facebook

LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: fantastico bronzo per Pelati-Ruggiero nel duo misto tecnico!; LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: argento meraviglioso per Piccoli/Ruggiero! La componente artistica regala l’oro alle spagnole; LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pelati/Ruggiero ci riprovano nel duo misto libero.

DIRETTA STAFFETTA MISTA FONDO/ L’Italia è medaglia d’argento! (Mondiali nuoto 2025, oggi 20 luglio) - Diretta staffetta mista fondo: medaglia d'argento per una splendida Italia che arriva alle spalle della sola Germania, bronzo all'Ungheria. Secondo ilsussidiario.net

DIRETTA 5 KM FONDO/ Gregorio Paltrinieri è ancora argento! (Mondiali nuoto 2025, oggi 18 luglio) - Diretta 5 Km fondo: Gregorio Paltrinieri argento oggi 18 luglio alle spalle di Wellbrock ai Mondiali nuoto 2025, seconda anche Ginevra Taddeucci. Da ilsussidiario.net