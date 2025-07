LIVE Nuoto artistico Mondiali 2025 in DIRETTA | attesa per la finale acrobatica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08 Buongiorno e benvenuti alla diretta della finale dell'Acrobatic con l'Italia che punta dritto ad una medaglia. 5.00: Chiudiamo qui per il momento la diretta. Torneremo alle 13.00 con la finale dell'Acrobatic con la squadra azzurra che punta ad una medaglia. 4.59: Argento per la coppia russa PlatonovaMaltsev con 323.4438 e bronzo per i britannici ThorpeTomblin con 322.0583. 4.58: Restano dunque a bocca asciutta Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati, che concludono al quarto posto con 315.9598. 4,56: Iris Tio Casas e Dennis Gonzalez Boneu sono i nuovi campioni del mondo.

LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: fantastico bronzo per Pelati-Ruggiero nel duo misto tecnico! - 42 Questa la classifica finale del duo misto tech: NAB – Mayya Gurbanberdieva / Aleksandr Malt

LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: bronzo di Pelati! Comincia il duo tecnico, attesa per Piccolo-Ruggiero - 22 Adesso ci provano le cinesi Hannah e Yanjun Lin.