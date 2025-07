LIVE – Napoli la presentazione della squadra a Dimaro | segui la diretta

La presentazione ufficiale del Napoli a Dimaro davanti ai tifosi: segui la diretta. Arrivati ormai al nono giorno di ritiro il Napoli di Antonio Conte si presenta ai tifosi. Dopo la presentazione dello staff tecnico, avvenuta ieri sera davanti ai tifosi azzurri, questa sera tocca ai calciatori. Di seguito la diretta testuale della presentazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - LIVE – Napoli, la presentazione della squadra a Dimaro: segui la diretta

? Il programma degli eventi a Dimaro Folgarida per il ritiro 2025 del Napoli in Trentino… e occhio al primo weekend per la presentazione di Kevin De Bruyne ? Tutto, in diretta, su @CalcioNapoli24 Vai su X

? Sterling al Napoli? Rumors di mercato, doppia seduta di allenamento e stasera la presentazione ufficiale della squadra a Dimaro. Nel mezzo? La... Vai su Facebook

