LIVE F1 GP Belgio 2025 in DIRETTA | Verstappen precede le McLaren la Ferrari lavora sulla SF-25

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.54 Leclerc si rilancia, migliora in ogni settore ed è primo!!!!!! 1:44.148! 88 millesimi su Verstappen con gomme hard usate. 12.52 Leclerc chiude un giro su tempi alti, mentre Hamilton migliora in 1:45.464 e sale al 13° posto a 1.228 12.51 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1 1 Max Verstappen 1:44.236 3 2 Esteban Ocon +0.067 1 3 Oscar Piastri +0.564 1 4 Lando Norris +0.621 1 5 Charles Leclerc +0.746 1 6 Yuki Tsunoda +0.862 3 7 Kimi Antonelli +1.114 1 8 George Russell +1.140 1 9 Fernando Alonso +1.173 1 10 Alexander Albon +1.181 1 11 Isack Hadjar +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Verstappen precede le McLaren, la Ferrari lavora sulla SF-25

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: inizia la SQ3, Verstappen sfida le McLaren - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.14 Parte il giro per Antonelli e le McLaren 23.13 Si lancia Lewis Hamilton.

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: Verstappen in pole, ancora grande Antonelli, notte fonda per la Ferrari - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 23.21 Oggi la Ferrari si lecca le ferite: mai così male quest’anno.

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: furibondo corpo a corpo tra Verstappen e Piastri! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16° giro/57 Verstappen, indirettamente, si sta trasformando in un alleato decisivo per Piastri.

Diretta Formula 1/ Prove libere e Sprint Shootout live streaming video tv (Gp Belgio 2025, oggi 23 luglio) - Diretta Formula 1 prove libere e Sprint Shootout live streaming video tv: inizia il Gp Belgio 2025 a Spa- Come scrive ilsussidiario.net

Diretta GP Silverstone Gran Bretagna - la Repubblica - Lando Norris vince il GP di Gran Bretagna, Piastri chiude secondo, terzo posto per Hulkenberg che precede Hamilton, Verstappen, Gasly, Stroll, Albon, Alonso e Russell. Segnala repubblica.it